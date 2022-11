Guardiani della Galassia | James Gunn svela un dettaglio sulla storia di Nebula nello speciale natalizio

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il registaha chiarito i dubbi dei fan riguardanti un passaggio importantedidi. Lodicontiene un momento con protagonistache ha suscitato molte domande tra i fan del MCU a cui oraha risposto. Non proseguite con la lettura se non volete su quanto accaduto nel progetto che ha debuttato su Disney+ alcuni giorni fa. In Marvel Studios Presenta:Holiday ...

Quando appaiono i dissennatori I dissennatori appaiono per la prima volta nel terzo filmsaga : Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban , comeprigione. I Dissennatori non ...Night Shyamalan , Bussano alla Porta è interpretato da Dave Bautista (Dune,Galassia), dal candidato al Tony Award e all'Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), da Ben Aldridge (...Il listino Universal Pictures per il 2023 mette molta carne al fuoco, dagli horror al ritorno di Wes Anderson, Christopher Nolan e Shyamalan, passando per il nuovo Fast & Furious e molto altro ancora.Il regista James Gunn ha chiarito i dubbi dei fan riguardanti un passaggio importante della storia di Nebula nello speciale natalizio di Guardiani della Galassia.