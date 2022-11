Cristina Scuccia ex suor Cristina | la nuova vita a Verissimo | «Ora vado a ballare | mi diverto e ho il piercing»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dal velo alè un attimo. E lo dimostra, anzi. Ha stupito tutti la scorsa settimana quando entrando nello studio diha raccontato di aver rinunciato al velo e alla sua vocazione e ora vive unain Spagna, dove lavora come cameriera. Unapersona che in molti hanno apprezzato esteticamente, visto il cambiamento notevole dell’ex star di The Voice. E oggi, a gran richiesta, torna nel salotto di Silvia Toffanin, raccontando come ha vissure il clamore mediatico dopo la sua dichiarazione. «Mi sono liberata di un peso, sto bene ora» diceche per questa puntata ...

" Avevo paura e invece ho ricevuto tanti messaggi di stima ", ha raccontatonello studio di Verissimo , dove è tornata per la seconda volta in pochi giorni per parlare della sua ...Sette giorni fa stupì l'Italia raccontando a Verissimo di aver svestito l'abito e di non essere più Suor, ma semplicemente. Oggi la vincitrice di The Voice of Italy 2014 è tornata nel salotto di Silvia Toffanin , per aggiungere un secondo capitolo al suo racconto di trasformazione . Tanti e intensi i ...In ogni caso ha raccontato di sentirsi molto felice e di star finalmente trovando la sua vera essenza. Il racconto di Cristina Scuccia a Verissimo Dopo anni in cui Cristina Scuccia, conosciuta dal ...Ospite per la seconda volta in pochi giorni di Verissimo, Cristina Scuccia ha raccontato com'è la sua nuova vita in Spagna ...