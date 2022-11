Calciomercato.com

Napoli Calcio - "La guerra (quasi) solitaria dialla Fifa cheon sostenne" , scrive così Angelo Forgione sulla propria pagina Facebook ricordando una battaglia clamorosa del Pibe de Oro contro i potenti del calcio per un gesto ...Napoli Calcio - Toccante lettera di Marcoa Diego Armandoattraverso La Stampa . L'ex attaccante juventino, pur non avendo mai giocato con Diego, lo ha omaggiato così: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ... Tardelli: 'Maradona si ribellò alla Fifa con coraggio, fu soffocato. Chiedo umilmente scusa per non averlo appoggiato' Il Guerriero se n’è andato due anni fa e, come spesso accade per certi protagonisti amatissimi della Storia e del Calcio, è rimasto qui con noi ...Che Diego Armando Maradona sia stato un trascinatore assoluto sembra oramai chiaro a tutti. Non è un caso che Di Battista abbia parlato del Maradona politico, in un recente post per ricordare il fuori ...