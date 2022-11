Truffa a coppia di anziani | arrestate due persone nel Casertano

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMonili d’oro per un peso di 200 grammi, del valore pari a 8.000 euro, sono stati rinvenuti nascosti tra i resti di un panino in un’auto sottoposta a controllo sulla carreggiata sud dell’A/1, all’altezza del comune di San Prisco (Caserta). Nell’autovettura due soggetti – un 55enne, pregiudicato, e un 23enne incensurato, entrambi di origini partenopee – che poco prima avevano tentato di sottrarsi a verifica di polizia, venendo prontamente fermati e arrestati dalla Stradale. Gli oggetti preziosi risultavano essere il provento di unaaggravata commessa ai danni di un’anzianadi Martinsicuro (Te) che i due campani avevano raggirato convincendo i coniugi di un pericolo imminente per i loro congiunti. A seguito di accertamenti, si appurava che le vittime erano state contattate sulla loro utenza telefonica da una ...

