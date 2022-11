Qatar | processo a tecnico e giocatori dopo l' eliminazione

Leggi su panorama

(Di sabato 26 novembre 2022) Ore 16,50 - Il ct Felix Sanchez sotto accusa per le sconfitte contro Ecuador e Senegalad allenatore einla precocedal Mondiale di casa, la più rapida di sempre per una nazionale ospitante. "Inesperienza", "approssimazione e nervosismo", "mancanza di fantasia", "errori cruciali" sono le critiche mosse dalla stampa locale al ct Felix Sanchez e a una squadra che era stata costruita per anni proprio per non mancare all'appuntamento con questa manifestazione. Alresta l'ultimo match contro l'Olanda per salvare almeno l'onore.