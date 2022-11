Ischia | i dispersi sono 12 Recuperato il corpo di una donna

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 26 novembre 2022) Ancora una tragedia per il maltempo. A, questa mattina intorno alle 5, si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice. La frana ha travolto case e alcune auto trascinandole fino al mare. Le vittime accertateal momento 8 e 12 ial momento 12 iin seguito all’ondata di maltempo che ha colpito l’isola campana all’alba di oggi “È una tragedia. E’ una comunità colpita duramente da un evento importante” ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando della situazione di Casamicciola. “Adesso – ha aggiunto il numero uno del Dpc – vedremo qualii limiti della tragedia dal punto di vista umano ma certamente è una tragedia”. “Di per sé questi ...