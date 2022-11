È morta la cantante e attrice statunitense Irene Cara | nota per canzoni come “Fame” e “Flashdance… What a feeling”

GLI ANNI NOVANTA E DUEMILA - Malgrado dopo questi exploit la sua carriera non abbia più raggiunto vette simili, la Cara ha continuato a lavorare come attrice e. Il suo ultimo album, ...Lae attrice statunitense Irene Cara èall'età di 63 anni. Era diventata famosa a livello internazionale con hit come Fame e Flashdance... What a feeling , grazie alle quali vinse per ...È morta all'età di 63 anni la cantante e attrice statunitense Irene Cara, che raggiunse la notorietà con canzoni come "Fame" e "Flashdance…What a Feeling", grazie alle quali vinse per ben due volte ...Morta Irene Cara: era diventata famosa a livello internazionale con hit come “Fame” e “Flashdance… What a Feeling”, grazie alle quali vinse per due volte l’Oscar per la migliore canzone. La cantante e ...