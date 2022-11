Vranckx e un 2023 da protagonista | il Milan riparte dal belga?

Leggi su zon

(Di venerdì 25 novembre 2022) Negli ultimi giorni si sono sprecate le voci di mercato che vogliono ilsul talento 24enne del Lione Houssem Aouar, mezzala di rilievo internazionale con spiccate doti offensive. Un affare sicuramente importante e anche vantaggioso (si può portare via con pochi milioni essendo a scadenza) ma, dopo aver visto gli ultimi 15 minuti di-Fiorentina, ne vale davvero la pena? Farsi questa domanda è lecito anche perché in rosa ilha già un certo Aster. Anni 20, capitano del Belgio U21, il centrocampista ex Wolfsburg ha cambiato in pochi minuti l’ultimo match dell’anno dei rossoneri, regalando di fatto 3 punti fondamentali per continuare a sperare in uno scudetto oggi saldamente nelle mani del Napoli. Tanta intensità, personalità in abbondanza e un piede educato: il centrocampista box-to-box moderno ...