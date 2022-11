Morto Attolini | il sarto delle giacche dei vip da Oscar

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La giacca indossata da Jep Gambardella, un magistrale Toni Servillo ne ‘La Grande Bellezza‘, era solo unasue originali creazioni. Suoi sono stati gli smoking indossati dallo stesso Servillo in occasione della cerimonia deglia Los Angeles. A lui si rivolgevano direttamente divi di Hollywood, da De Niro ad Al Pacino, da Dustin Hoffmann a Denzel Washington. Ildei vip dache non aveva mai abbandonato la tradizione, quella della cucitura a mano in un’azienda a Casalnuovo, in provincia di Napoli, è. Della sua scomparsa riferiscono organi di stampa. Cesare, 91 anni, inventore della ‘giacca napoletana‘, destrutturata, leggera e morbida, lascia ai figli Giuseppe e Massimo il testimone di un’azienda avviata dal ...