Giaele e Micol si sono baciate al GF Vip | Attilio lo spiffera a Charlie | la loro reazione – VIDEO

Le ha messo le mani addosso," , ha affermato Attilio Romita . Pronta la replica di Charlie Gnocchi : Stanno insieme Cosa fanno Oh, è il mondo che gira così, è così. Ma poi perché ...... nel corso di una chiacchierata tra le ex positive al Covid - 19 Wilma Goich e Patrizia Rossetti, l'influencer SofiaDe Donà ha rivelato che tra Edoardo econ il passare dei giorni sta ...Scontri e riavvicinamenti non mancano mai nella Casa del Gf Vip 7. Ieri sera, dopo la ventata di divertimento portata dal karaoke, una nuova lite ha allontanato Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordeli ...Il giornalista, infatti, avrebbe rivelato che sarebbe successo qualcosa tra Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Ma andiamo con ordine per cercare di capire al meglio. I due si trovavano da soli a ...