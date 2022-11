Basket | Virtus Bologna orgogliosa | ma l’Efes passa al PalaDozza in Eurolega Follia Teodosic | espulso nel finale

(Di venerdì 25 novembre 2022) Partita durissima, vibrante, ma alla fine persa per laSegafredo. Nel 10° turno dile V nere perdono contro l’Anadolu Efes Istanbul di fronte a untutto esaurito: 80-85 ildi una gara caratterizzata sia dai 22 punti di Iffe Lundberg che dall’espulsione a metà ultimo quarto di Milos. Dall’altra parte 21 di Will Clyburn e 19 di Rodrigue Beaubois. Le prime fasi vedono lariuscire a tenere benissimo il campo contro i campioni in carica. Lundberg porta i suoi sul 10-7, ma è qui, a metà quarto d’apertura, che Bryant diventa il principale protagonista dello 0-8 Efes. Pian pianorecupera cone con la tripla di Pajola, poi Bako stoppa Dunston e i 10? iniziali terminano ...

Sconfitta per la Bologna nella decima giornata di Eurolega 2022/2023 di contro Efes . I ragazzi di Scariolo, tornati sul parquet dopo appena dua giorni dalla sconfitta contro Panathnaïkos, tornano sul ...... La palla a due viene alzata e la Virtus si dimostra subito efficace in difesa. Le Vu Nere, però, non concretizzano in attacco e questo dà modo all'Efes di restare in partita trovando anche il ...