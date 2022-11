Alice | ‘Eri con me’ | «Mi sono fatta strumento per il messaggio di Franco Battiato»

(Di venerdì 25 novembre 2022) La prima collaborazione risale al 1980, l’ultima è il tour del 2016. Nel mezzo una sintonia artistica lunga una vita intera che ritrova corpo e voce nell’albumcon me’, progetto in CD e doppio vinile per ARECIBO/BMG.ancora una volta si fa interprete, anzi come dice lei stessa,dele dell’opera di. Sedici le tracce selezionate per questo lavoro, registrato in studio con Carlo Guaitoli (pianoforte, direzione) e I Solisti Filarmonici Italiani. “Il titolo e la copertina, per cui devo dire grazie a Francesco Messina che ha scattato la foto a tradimento mentre ero a casa e annaffiavo le piante, esprimono il senso di tutto”, esordiscespiegando il lavoro. “Queste sedici canzoniil frutto di un ...

