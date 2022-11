Tina Montinaro | appello ai giovani contro la mafia | ' Non giratevi dall' altra parte'

La vedova dell'agente che ha perso la vita nella strage di Capaci: "Ci vogliono far credere che la mafia non esiste più, ma si è evoluta". L'iniziativa contro le mafie a Scandicci con gli studenti del ...Giovedì 24 novembre 2022 nell'Auditorium del Centro Rogers in piazza Resistenza, a partire dalle 9 flash mob degli studenti dell'istituto Russell Newton , seguito da un convegno con, ...La vedova dell'agente che ha perso la vita nella strage di Capaci: “Ci vogliono far credere che la mafia non esiste più, ma si è evoluta”. L'iniziativa contro le mafie a Scandicci con gli studenti del ...CAMPI BISENZIO - Ci sono giornate in cui fare questo mestiere è sicuramente motivo d'orgoglio. Non tanto per quello che può rappresentare il sottoscritto ...