Nel Lazio il Pd vuole l’intesa con il M5S Ma fa di tutto per sabotarla

(Di giovedì 24 novembre 2022) Da una parte auspica l’alleanza di centrosinistra – dentro cui dovrebbe entrare anche il Movimento 5 Stelle – dall’altra, però, per quanto riguarda il famoso termovalorizzatore, se ne lava le mani. La strategia di Alessio D’Amato, attuale assessore alla Sanità della Regionee candidato al ruolo di governatore, sembra essere questa: aprire alla possibilità di una coalizione creando allo stesso momento tutti i presupposti per farsi dire di no dai pentastellati. D’Amato chiama a raccolta tutti i partiti del Centrosinistra. E scarica sul Governo la grana dell’inceneritore Anche perché ormai è chiaro a tutti che la partita delle regionali nelsi gioca sull’inceneritore. Ed è sul sì o no a questo ecomostro da 600mila tonnellate annue – diventato il simbolo di cosa voglia dire essere progressisti ed ecologisti – che il Movimento 5 Stelle deciderà ...

Agenzia ANSA

Ne discuteremo con la FDA (l'agenzia del farmaco americana) ed esperti internazionalidicembre 2022 ', l o ha detto in una conferenza stampa Marco Cavaleri , responsabile della strategia ......devono essere in grado di 'far sì che il Paese abbia un Pd migliore per affrontare i nodi che... Nelle due regioni più grandi,e Lombardia le abbiamo affrontate con la chiave giusta : ... Covid: nel Lazio 8 morti e 3.467 contagi,casi in aumento del 17% La produzione di olio extravergine con data 2022 segnerà numeri record per la provincia viterbese, che vanta (unica nel Lazio) due zone Dop. Per una di queste, quella di Canino, si ...Intervista con l’assessora alla Riconversione Ecologica del Lazio Roberta Lombardi del M5S: “Su riconversione ecologica ed energie ...