La Svizzera batte il Camerun per 1 - 0 | decide un gol di Embolo

AL - WAKRAH (QATAR) - Lavince all'esordio contro il Camerun e conquista tre punti preziosi. La partita non offre particolari emozioni, con il Camerun in avvio molto guarningo, e laincapace di creare importanti occasioni da gol. Nel primo tempo gli africani falliscono un paio di opportunità propizie, nella ripresa la formazione elvetica trova il vantaggio con Embolo. ...Lail Camerun e insomma mette un passo importante per la qualificazione, anche perché le altre due squadre in questo girone sono Brasile e Serbia che si affronteranno questa sera. Una ...Ha avuto inizio nel migliore dei modi il percorso della Svizzera ai Mondiali di calcio in Qatar. La squadra rossocrociata al suo esordio ha infatti superato per 1-0 il Camerun. La rete decisiva è ...La squadra di Song disputa un gran primo tempo senza riuscire a segnare, poi l'attaccante nato a Yaoundé trova il gol a inizio ripresa, senza esultare ...