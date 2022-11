Cristiano Ronaldo l' immortale | unico a segno in cinque edizioni dei Mondiali

Il Portogallo vince (soffrendo) contro il Ghana per 3 - 2. Ma l'asso lusitano cerca il riscatto oltre ai ..., nacque nel 1985 in Portogallo. Dal punto di vista calcistico iniziò al Nacional Madeira. Nel 1997 approdò allo Sporting , dove giocò per cinque anni nelle giovanili e dimostrò il ...Dalla Germania "silenziata" all'Iran che non canta l'inno: tante le manifestazioni di protesta in Qatar. La sola big europea ferma è la Francia: e in patria è polemica ...Cristiano Ronaldo e compagni balzano quindi in testa al loro girone. PRIMO TEMPO - Il Portogallo ci prova al 6' con un tiro dal limite di Otavio che finisce però sul fondo. Al 10' lusitani ancora in ...