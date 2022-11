Vanity Fair Italia

Djapre le danze di questo weekend: il tastierista dei Subsonica sarà protagonista venerdì 5 ... per il Blubar summer festival, arrivano la Bandabardò e Cisco , con il 'Non fatour 2022'. ...... quando finalmente potevamo uscire di casa, ma c'era ancora moltanel viaggiare. In quel ... Ora invece, condei Subsonica, ho preparato un brano per il nuovo film del mio compagno, La ... Boosta: «La paura di essere una frode» Avrei paura, svegliandomi, di non poterlo fare con l'energia e l ... Filosofia non so, ma sono tentato da Antropologia». Se avessi chiesto al Boosta bambino cosa avrebbe voluto fare da grande cosa mi ...Due nuove canzoni e un film in arrivo. Dove recita il ruolo di una mamma in crisi. L’attrice si racconta e svela la chiave della sua carriera: andare al ...