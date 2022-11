Il ragazzino di 14 anni | colpito da un sarcoma di Ewing | non ce l’ha fatta La sua mamma | un mese fa | chiedeva via social di inviargli lettere e foto per fargli compagnia e aiutarlo a non pensare al dolore Il post in cui racconta di avergli detto addio è allo stesso tempo sereno e straziante

... come la storia delche spacciava e che oggi, grazie alle sue scelte di vita, e campione ... passa al racconto di quando, a 26, arrivò a ricoprire la carica di Pm presso la Procura di ...Ora, 42dopo, l'allorae quella squadra di pompieri si sono rincontrati. La storia è stata pubblicata sui canali social dei Vigili del Fuoco proprio alla vigilia del 42esimo ...Il ragazzino di 14 anni, colpito da un sarcoma di Ewing, non ce l’ha fatta. La sua mamma, un mese fa, chiedeva via social di inviargli lettere e foto per fargli compagnia e aiutarlo a non pensare al d ...Nessuna patologia per Francesca Corda la ragazza di 19 anni trovato morta nel suo letto a Sassari. Sul corpo della giovane verrà effettuata l’autopsia. Nessuna patologia pregressa per Francesca Corda, ...