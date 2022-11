Ignazio Moser | Cecilia svela un dettaglio piccante | cosa è successo nell’armadio del GF Vip 2?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022)Rodriguez ha vuotato il sacco e hato unsul Grande Fratello Vip 2, dove ha partecipato e conosciuto il suo futuro maritoA distanza di molti anni da quel giorno della clip del Grande Fratello Vip 2,Rodriguez ha raccontatoè realmente avvenuto dentro l’armadio della stanza della casa di Cinecittà. Era il 2017 ed a breve lei esi sposeranno. A raccontare questoinfuocato ci ha pensato la futura sposa in un’intervista a Chi magazine.è andata avanti per gradi. In primis hatoha provato quando ha vistoper ...