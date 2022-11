Cristian Totti innamorato | il figlio di Francesco impazza sui social con la fidanzata

Leggi su blog.libero

(Di martedì 22 novembre 2022) Daniele Dal Moro è stato ricoverato con urgenza in ospedale. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato dopo la diretta di ieri sera di essere stato male e di essere stato trasportato in ambulanza Daniele è sbottato contro Donnamaria: «Sono rimasto davvero deluso, siamo amici dal giorno 1 e mi punti anche il dito contro». La paura Tra i due si sono alzati i toni, ma sarebbe stato a quel punto che Dal Moro avrebbe aggiunto: «Non posso agitarmii, ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza». Il concorrente non ha nascosto la sua delusione al suo amico: «Ho sempre fatto di tutto per te, e lo sai. Poi mi punti anche il dito contro, sei ridicolo come amico. Mi dispiace. Non hai saputo spendere neanche una parola per me». Donnamaria ha affermato: «Posso aver capito male, ma ho pensato che non credi nel nostro amore», Dal Moro ha replicato: «Tu volevi spalleggiare la tua compagna, ...