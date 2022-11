Calcio | Mondiali 2022 | Bale risponde a Weah | è 1-1 tra Galles e Stati Uniti

(Di lunedì 21 novembre 2022) Finisce con un pareggio la sfida tra, valida per la prima giornata del Girone B deididi Qatar. Un punto a testa per le due squadre, che probabilmente si giocheranno il secondo posto alle spalle dell’Inghilterra, sembrata già molto in forma nella vittoria sull’Iran. La giovane formazione schierata dal CT statunitense Gregg Berhalter inizia il match subito col giusto piglio, tenendo ritmi molto alti nel giro palla e cercando spesso la verticalizzazione. La prima grande occasione arriva al decimo minuto quando, su un cross di Timothy, il difensoree Joe Rodon costringe ad una grande parata il suo portiere con uno sbilenco intervento di testa. Josh Sargent prova a ribadire in porta ma trova il ...

Il numero 10 dell'Albiceleste pareva in dubbio per l'esordio nella competizione iridata e invece partirà ...Il primo amore non si scorda mai, pure il primo incontro con Messi però non scherza. Ditelo a Paulo Dybala che ora ci gioca insieme un Mondiale da protagonista, ma che al suo debutto nella Selección ...Nel match valido per il girone B dei Mondiali, Usa in vantaggio nel primo tempo, nella ripresa il pari su rigore AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) - ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...