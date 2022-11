Adnan Oktar | il guru di una setta sessuale condannato a 8 658 anni di carcere | offriva servizi sessuali a personaggi pubblici

(Di lunedì 21 novembre 2022) Abusisu minori, torture, frode, rapimento e creazione di un’organizzazione criminale. Con queste pesanti accuse, un tribunale di Istanbul haa 8.658di, una delle pene detentive più lunghe al mondo, un telepredicatore turco a capo di unacoinvolta in una lunga lista di crimini., 66, indal 2018, è noto per i suoi numerosi scritti, pubblicati con lo pseudonimo di Harun Yahya, in difesa del creazionismo contro la teoria dell’evoluzione di Charles Darwin. Il telepredicatore, che dirigeva un proprio canale tv online attraverso il quale teneva sermoni religiosi circondandosi di giovani donne svestite che chiamava ‘gattine’, è stato accusato di aver utilizzato membri della sua ...

