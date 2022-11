Mondiali | l' Ecuador segna subito al Qatar | Orsato annulla il gol con il Var

La cerimonia d'apertura dei2022 in Qatar, e la prima partita Qatar -, sono ospitate dallo stadio Al Bayt, ad Al Khor, nel nord est del Qatar. Sessantamila posti, è in parte anche uno stadio italiano. Nel senso ...Al Khor (Qatar) - Iiniziano subito con un episodio discusso. La Var è stata protagonista nel match d'apertura tra i padroni di casa del Qatar e l'. Dopo tre minuti gli ospiti avevano sbloccato il ...È l'italiano Daniele Orsato l'arbitro che dirige Qatar-Ecuador, partita inaugurale del Mondiale 2022. La gara si gioca domenica, dalle 17 ora italiana, all'Al Bayt Stadium. LA DIRETTA Var subito ...Partenza scoppiettante per i Mondiali: in Qatar-Ecuador annullato un goal dal VAR a Valencia e rigore trasformato dal capitano sudamericano in 16'. Il fischio di Daniele Orsato ha dato ufficialmente ...