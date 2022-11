Garante Privacy | attenti a microfoni spia cellulari Come si disattivano

Leggi su topicnews

(Di domenica 20 novembre 2022) Ildellaavverte su un fenomeno sempre più in circolazione, ossia quello deidegli smartphone che carpiscono informazioni. Eccosi possono disattivare Ildellaha avvisato in merito aidei. «degli smartphone sempre accesi a carpire informazioni rivendute poi a società per fare proposte commerciali», ha spiegato ildella. Ci sono diverse applicazioni che,aggiunge il, «tra le autorizzazioni di accesso che richiedono al momento del download, inseriscono anche l’utilizzazione del microfono. Una volta che si accetta, senza ...