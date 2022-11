Volley | Superlega | Georg Grozer ne mette 32 e Monza supera Cisterna al tie-break

(Di sabato 19 novembre 2022) Una vera e propria maratona nell’anticipo dell’ottava giornata didimaschile vede il Verore per 3-2 (21-25, 25-18, 26-28, 25-18, 15-11) la Top. Due punti fondamentali per la squadra guidata da Massimo Eccheli che prova a staccarsi dalle zone più basse della classifica. Gli ospiti partono subito con le marce alte appoggiandosi sulle spalle di un Petar Dirlic molto ispirato. Nel finale del primo parziale qualche errore di troppo del Veroed un muro di Andrea Rossi fanno la differenza in favore dei laziali. Andamento totalmente ribaltato nel secondo parziale, in cui inizia lo show personale diche aiuta i suoi a pareggiare il conto dei set. Il terzo ...

La VeroMonza torna alla vittoria, e lo fa sul campo di casa nell'ottava giornata della2022/2023 contro la TopCisterna . Grande battaglia tra i brianzoli e la formazione di Soli, che si è dovuta arrendere al quinto set dopo essere andata in vantaggio per ben due volte ...Dopo aver perso il primo set Verocambia ritmo nel secondo e infila sei punti di seguito allungando anche fino a +5