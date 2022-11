F1 | Daniel Ricciardo | “Spero di avere un buon ritmo in gara | oggi sono stato molto contento del risultato”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022)ha concluso al decimo posto le qualifiche del Gran Premio d’Abu Dhabi, epilogo del Mondiale F1 2022. L’australiano scatterà domani alle spalle del tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin) ed il francese Esteban Ocon (Alpine), rispettivamente nono ed ottavo al termine della Q3 odierna. Il #3 di McLaren si appresta per vivere l’ultimo evento con il marchio di Woking. Il nativo di Perth, pronto per essere rimpiazzato dal connazionale Oscar Piastri, dovrebbe tornare in Red Bull per il 2023 con il ruolo di terzo pilota. Il compagno di box del britannico Lando Norris ha riportato ai microfoni della massima formula: “Siamo stati presenti nella Top10 per tutto il fine settimana, mi auguro che tutto questo sia unsegnale in vista di domani. Abbiamo risparmiato un treno di gomme medie per la, vedremo ...