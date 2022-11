Umberto Tozzi | ‘Ho avuto un tumore e ho preso il Covid’ | il racconto

(Di venerdì 18 novembre 2022) In una lunga intervista al Corriere della Sera il celebre cantanteha raccontato di essere guarito da un. Dei mesi decisamente duri, impegnativi quelli che ha dovuto fronteggiare il 70enne che ha poi contratto il Covid. Virus quest’ultimo che gli ha causato un’infiammazione polmonare. Infiammazione scambiata per: asportata tiroide a paziente sana IldiCome raccontato al Corriere, adesso il cantante sta bene: ‘Ora sto bene. Prima no, houn problema di salute importante. Unalla vescica. Poi durante la chemio, hoil Covid per la terza volta. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare’. Tutto hainizio durante dei controlli ...

Giovanna Cavalli per il 'Corriere della Sera' Come sta 'Bene, adesso'. Prima no'Prima no. Ho avuto un problema di salute importante. Un tumore alla vescica. E poi, durante la chemio, ho preso il ...Al CorSera: "Sono guarito da un tumore, temevo di non salire più su un palco. Vengo da una famiglia povera, il filetto l'ho scoperto a 18 anni" Il Corriere della Sera intervista, 70 anni e oltre 80 milioni di dischi venduti. Tra i suoi più grandi successi c'è ' Ti amo ', con cui nel 1977 vinse il Festivalbar. Nel 1987, in trio con Gianni Morandi e Enrico ...Il male, la paura e poi il coraggio, la difficoltà come punto di svolta. È un Umberto Tozzi inedito quello che si è raccontato al Corriere della Sera: «Ho avuto un problema di salute importante. Un ...Il Corriere della Sera intervista Umberto Tozzi, 70 anni e oltre 80 milioni di dischi venduti. Tra i suoi più grandi successi c’è “Ti amo“, con cui nel 1977 vinse il Festivalbar. Nel 1987, in trio con ...