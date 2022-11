Presunta corruzione nel settore dei rifiuti | indagato 60enne di Monreale

Sicilia News

... che aveva chiesto di far cadere per gli imputati l'accusa diin atti giudiziari. "Sono ... E quindi è difficile immaginare che siano dovuti allafalsa testimonianza. Tra Berlusconi e ...Il settore rifiuti e i suoi risvolti di carattere giudiziario continuano a tenere banco a Torre del Greco , in provincia di Napoli. Un processo persi avvia - anche se non proprio velocemente - a emettere il proprio verdetto di primo grado, con le difese degli imputati pronte a schierare i propri testimoni per provare a ... Palermo, presunta corruzione in relazione ad autorizzazioni in materia ambientale: due misure cautelari personali - Sicilia News Nuovo episodio di presunta corruzione alla Regione siciliana investita da una serie di inchieste negli ultimi mesi. Dopo la seconda operazione denominata ‘sorella sanità‘ per appalti gestiti ...Il settore rifiuti e i suoi risvolti di carattere giudiziario continuano a tenere banco a Torre del Greco. Un processo per presunta corruzione si avvia verso la conclusione, con le difese degli ...