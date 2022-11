Non solo per gli amanti delle due ruote

(Di venerdì 18 novembre 2022) Da Gaiole in Chianti… a Milano. Dalle pedalate tra le dolci colline senesi al trekking urbano. L’Eroica parla milanese. Nel cuore della città, in viale Tunisia, dove un tempo c’era uno storico negozio di motoaccessori, che ha servito generazioni, nasce il progetto l’Eroica Caffè, un ristoro anche culturale, che riprende la famosa gara ciclistica vintage inventata 25 anni fa da Gian Carlo Brocci. Si tratta del terzo gemello dopo i caffè di Padova e Barcellona. Eroica Caffè proporrà presentazioni di libri, incontri, proiezioni, ma anche pedalate collettive allenamenti, workshop, offrendo anche uno spazio per parcheggiare la bici al sicuro e per un veloce “check” della propria bicicletta prima di uscire per una pedalata. Sarà un punto di incontro per i ciclisti di ogni eta?, pronto ad accogliere, incuriosire e avvicinare al ciclismo anche chi ancora non si e? innamorato di ...

Agenzia ANSA

Ma c'è qualcosa chegira in questo ingranaggio meravigliosamente scatenato.forte, certo, ma evidente: i bianchi sono favoriti alla frontiera . Attivisti e giornalisti lanciano l'allarme ...... 1,50 euro al giorno, che salgono a 5 euro se si trattadel numero telefonico; ... 6 euro al giorno; malfunzionamento con servizio irregolare e discontinuo : 3 euro al giorno; operatore che... Metaverso non solo per giovani, in Italia attrae 'over 36' La serata di musica avrà come ospiti non solo Roby Facchinetti e Red Canzian, che hanno condiviso con lui l incredibile storia dei Pooh, ma anche Enrico Ruggeri, Mario Biondi, Leonardo Manera e tanti ...Ad esempio, consentendo anche la partecipazione di un pubblico esterno”, quindi non solo costituito da altri detenuti o familiari delle persone che recitano, “pagante o meno: questo lo si potrà ...