Ruby ter | il pm di Roma chiede l’assoluzione per Berlusconi e Apicella | “Il fatto non sussiste”

(Di giovedì 17 novembre 2022)con la formula ”perché ilnon’‘ è stata chiesta dal pm diRoberto Felici nel processoter in corso davanti alla seconda sezione penale del tribunale per Silvioe Mariano, imputati per la presunta corruzione legata alla falsa testimonianza del cantante napoletano riferita alle feste organizzate ad Arcore. “I versamenti diadmotivati da un’antica amicizia” Secondo l’accusa, il cantante napoletano avrebbe ricevuto 157mila euro in cambio della sua falsa testimonianza in merito alle feste ad Arcore. ”La circostanza rilevante sono le date dei versamenti, 2012, ma ho potuto verificare, anche consultando le consulenze, che i pagamenti risalgono di gran lunga a ...

Milano, 16 nov. " E' stata rinviata al 21 dicembre prossimo (aula bunker di San Vittore) l'arringa di Franco Coppi, avvocato difensore di Silvio Berlusconi, imputato nel processo milanese. Un nuovo cambio di programma dovuto, come per l'udienza del 2 novembre scorso, a un impedimento di un giudice per motivi di salute. Nella prossima udienza è prevista anche la discussione ...