‘Recycling Beauty’ | in Fondazione Prada la bellezza da riciclare

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Si puòl’arte antica? O meglio, riadattarla e trasformarla per un nuovo uso? E’ l’interrogativo che fa da fil rouge a, la nuova mostra allestita negli spazio di, a Milano, a cura di Salvatore Settis e Anna Anguissola con Denise La Monica, in calendario fino al 27 febbraio prossimo. Un progetto allestitivo ideato da Rem Koolhaas/Oma, interamente dedicato al tema del riuso di antichità greche e romane in contesti post-antichi, dal Medioevo al Barocco. La premessa è doverosa prima di iniziare la visita: dimenticate il concetto di classico inteso come eredità ancorata strettamente al passato ma consideratelo capace di lasciare il segno sul vostro presente e futuro, concependolo in una prospettiva differente. “Entrando nella mostra ci si accorge ...