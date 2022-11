Benevento | c’è l’ok della Giunta per l’ampliamento dell’Antistadio Imbriani

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lacomunale presieduta dal sindaco Clemente Mastella, a seguitorichiesta di autorizzazione pervenuta dalCalcio per la realizzazione di due aree in erba naturale da utilizzare per l'allenamento e recupero fisico dei calciatori e il posizionamento di due container da destinare a ufficio e sala riunioni nell'areaCarmelo, ha deliberato l'approvazione del progetto preliminare presentato dalla società e ha autorizzato l'Ufficio Patrimonio affinchè, di concerto con l'Ufficio Sport, conceda in uso l'area richiesta dalCalcio per la realizzazione del progetto.