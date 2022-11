Autonomia | Giani | non è un problema di risorse | ma più competenze

(Di giovedì 17 novembre 2022) "Ritengo che l'differenziata vada letta non come undi, che poi competono fra il Nord e il Sud, creando squilibri, tutt'altro, altro che squilibri. Dobbiamo leggerlo come un'...

Così il presidente della Toscana, Eugenio, al termine dell'incontro tra il ministro delle Regioni e dell', Roberto Calderoli e i governatori delle Regioni e le province speciali, sul ...'Sono anni che questo percorso va avanti e quindi procederà', ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio. 'L'differenziata - ha aggiunto - va letta non come un problema di ...È partito oggi il confronto tra il Governo e le Regioni sul progetto dell’autonomia differenziata. Sul tavolo il Ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli ha presentato ai presidenti la boz ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...