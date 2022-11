Abbattimento del volo Mh17 in Ucraina | Corte dell' Aja | ergastolo ai tre condannati

I due cittadini russi e uno ucraino devono pagare insieme 16 milioni di euro più gli interessi ai parenti sopravvissuti. Scagionato il quarto indagato per insufficienza di ...'Frammentimissile Buk trovati nei corpi delle vittime sono prova inconfutabilefatto che fu questo missile a causare l'volo', ha spiegato la corte. Il giudice olandese ...La corte olandese ha condannato in contumacia all'ergastolo i tre sospetti - due cittadini russi e un ucraino - ritenuti colpevoli dell'abbattimento del volo Mh17 il 17 luglio 2014 in Ucraina. I ...La corte olandese ha condannato in contumacia all'ergastolo i tre sospetti - due cittadini russi Igor Girkin e Sergei Dubinsky e l'ucraino Leonid Kharchenkoe - ritenuti colpevoli dell'abbattimento del ...