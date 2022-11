(Di mercoledì 16 novembre 2022) Arriva oggi in Italia, in esclusiva su, il nuovo docu-film: The Fall, che racconta il Mondiale 94 con ladi Diego Armandodopo un controllo antidoping e le successive controversie che accompagnarono la vicenda. Ilpresenta contributi inediti dell’ex segretario generale della Fifa Sepp Blatter. Filmati e testimonianze che concedono uno sguardo “dietro le quinte” su uno degli episodi più controversi della storia del calcio. Un prodottoOriginals, diretto da Angus Macqueen – vincitore di un Emmy Award – che offre un approfondito sguardo “dietro le quinte” su quell’episodio. Ilracconta le fasi di precedenti e quelle successive di uno dei momenti più celebri e sconvolgenti della storia dello sport, tanto che, ...

IlNapolista

Terza puntata - Dieguito, un testimonial pagato a peso d'oro Diego Armando, terminata l'esperienza in Spagna e Napoli torna in Argentina ma prima gioca il Mondiale neglidove i suoi ...Ronaldo e Cafù due,uno, come Beckenbauer e altri assi del passato. La squadra azzurra ne ... Inghilterra e(B), Argentina e Polonia o Messico (C); Francia e Danimarca (D); Germania e ... Maradona a Usa 94, la squalifica fu un complotto Un documentario su Dazn - ilNapolista DAZN, la principale piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo a livello globale, annuncia l’arrivo in app dell’atteso documentario Maradona: The Fall. Un prodotto DAZN Originals, dirett ...Dopo 15 giornate, la squadra di Spalletti ha fatto meglio di quelle che nelle due stagioni con Diego in campo portarono il Napoli allo scudetto. L'allenatore si è affidato al blocco dei "magnifici ott ...