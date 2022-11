Adnkronos

È una giornata particolare per Mimmo Cuticchio, maestro dell'arte dei pupi, insignito dellaCausa in Teatro, Musica e Danza nell'aula magna dell'Università Roma Tre. "Sono 50 anni che ho aperto il mio teatro, e prima avevo fatto 25 anni di apprendistato con mio padre, questo ...Queste le parole del Rettore dell'Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, parlando a margine della cerimonia di conferimento dellaCausa in Teatro, Musica e Danza a Mimmo Cuticchio,... Laurea Honoris Causa a Mimmo Cuticchio: "Ai giovani dico siate curiosi" Il maestro dell’arte dei pupi siciliani è stato insignito della Laurea Honoris Causa in Teatro, Musica e Danza nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre, alla presenza del Rettore, Massimiliano ...(Adnkronos) - “E’ un riconoscimento a uno straordinario percorso di lavoro popolare, che ha fatto conoscere in Italia e nel mondo questa tradizione antica innovandola continuamente. Racconta di noi, d ...