Busto Arsizio-Chieri in tv oggi | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2022 2023 volley

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tutto pronto per E Work-Reale Mutua Fenera, partita valevole per la settima giornata della regular season di Serie A1di. Nuovo impegno probante per le ragazze di Marco Musso, alle prese con diversi infortuni. Le Farfalle vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la seconda vittoria stagionale e migliorare la dodicesima posizione in classifica, ma non sarà affatto semplice. Dall’altra parte della rete ci saranno infatti le piemontesi di coach Giulio Cesare Bregoli, reduci dalla netta vittoria contro Novara e a caccia del sesto successo per confermarsi sul podio provvisorio della classifica e migliorare il bottino di 15 punti. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? ...