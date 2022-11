Yahoo Finanza

... ora, con le ingenti risorse delsaremmo di fronte a un'occasione storica per invertire ... Così Dariopresidente Saur, una delle Federazioni aderenti a Cida, la rappresentanza della ...La nota diAntonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e coordinatore azzurro, parla ... E il ministro degli Affari Europei con delega al, Raffaele Fitto (FdI), ex azzurro di origine ... Pnrr, Sacchi (Saur-Cida): 'Usare fondi per migliorare condizioni di chi fa ricerca e università' Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) - “L'Italia ha sempre destinato alla ricerca scientifica stanziamenti alla stregua di una nazione del terzo mondo; ora, con le ingenti risorse del Pnrr saremmo di f ...Sanità. Alla Regione quasi 24 milioni di euro di finanziamenti statali per progetti di ricerca e Pnrr in Emilia-Romagna. Pubblicate dal ministero della ...