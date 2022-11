Pensionati in fuga dall’Italia | i Paesi perfetti per vivere meglio

Leggi su inews24

(Di martedì 15 novembre 2022) Non sono solo i giovani a lasciare l’Italia. Secondo l’ultima edizione del Rapporto della Fondazione Migrantes, gli over 65 iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) sono aumentati del 103,5% dal 2006 ad oggi. I, com’è ovvio, emigrano per ragioni diverse rispetto ai ragazzi, e scelgono icon un trattamento fiscale favorevole agli L'articolo proviene da Inews24.it.