Cruciani contro Del Genio | “Sei un caso umano” | dura la replica

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 15 novembre 2022) “Dobbiamo fare 100 punti, altrimenti ci fott**o di nuovo”: sono state queste le parole pubblicate dal noto giornalista Paolo Delsui propri account social all’indomani della sfida tra Milan e Fiorentina. A generare la polemica sono stati il presunto calcio di rigore non assegnato ai viola e il vantaggio dei rossoneri, arrivato nei minuti di recupero, viziato da un fallo su Terracciano non fischiato dall’arbitro Sozza che anche in diretta era parso piuttosto evidente. Con la vittoria in extremisla Fiorentina, gli uomini di Pioli sono riusciti ad evitare di scendere a meno dieci punti dalla squadra di Spalletti, prima in classifica. Le dichiarazioni di Delsono state oggetto di discussionente il corso della puntata di Pressing, programma in onda sulle frequenze di Mediaset, nella serata di ...