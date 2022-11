Crosetto | Crisi con la Francia rientrata

Bruxelles, 15 novembre 2022 "Io penso che lacon la Francia sia già quasi rientrata", le parole del ministro della Difesaa margine del Consiglio Ue. / Ebs- Verranno rimpatriati appena il loro stato di salute lo consentirà. Dal ministro dell'Interno Piantedosi l'ipotesi di confisca delle navi Ong. Ancora sbarchi a Lampedusa e in Calabria"Io penso che la crisi con la Francia sia già quasi rientrata", le parole del ministro della Difesa Crosetto a margine del Consiglio Ue. / Ebs (Alexander Jakhnagiev) ..."Penso che la crisi con la Francia sia gia' quasi rientrata ... Cosi' il ministro per la Difesa, Giudo Crosetto, a margine del Consiglio Affari esteri in merito alle recenti tensioni fra Francia e ...