Ballando con le stelle | Ema Stokholma e Angelo Madonia | ' È evidente che ci sia qualcosa' - Magazine

La coppia nel corso dell'ultima puntata ha confermato le voci che parlavano di una storia d'amore tra di ...Da qui la comunicazione ufficiale: 'E' decisione della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera 'le Stelle' '. Al comico non sono bastate ...La coppia nel corso dell'ultima puntata ha confermato le voci che parlavano di una storia d'amore tra di loro Roma, 15 novembre 2022 - Con la bufera che ha portato all' esclusione di Enrico Montesano ...Prosegue la querelle tra Enrico Montesano e la Rai. L'attore, dopo essere stato espulso da Ballando con le Stelle per aver indossato la maglietta della X Mas, non le manda a dire… Leggi ...