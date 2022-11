Tesla fuori controllo | incidente in Cina | due morti e tre feriti

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’annuncio è arrivato domenica 13 Novembre. Lo scorso 5 novembre a Chaozhou, in, un autoha travolto di tutto: pedoni, auto, ciclisti. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso prima il rallentamento, lungo il ciglio della strada, poi la folle corsa. L’ha provocato duee tre. La casa automobilistica di Elon Musk ha fatto sapere che collaborerà con la polizia cinese, per fare chiarezza sull’accaduto. L’uomo alla guida sostiene che la vettura abbia fatto tutto da sé. L’: l’auto guida ad alta velocità e si schianta contro altri veicoli L’autosi schianta contro altri veicoli provocando duee tre-Photo Credits: today.itSecondo quanto ha ...

Today.it

... il proprietario die di Twitter, ha spiegato come l'idea dei razzi e dei tunnel saranno ... Penso che sarebbe incredibilmente interessante, andare làed esplorare la galassia". "Ho troppo ...Il patron die SpaceX per la prima volta è in vetta scalzando l'ex Ceo di Amazon. Completa il podio Bill Gates. Mark Zuckerberg èdalla "top ten": non succedeva dal 2015 La rivista Forbes ... La Tesla va fuori controllo e travolge tutto: due morti e tre feriti nella folle corsa Prima il rallentamento, lungo il ciglio della strada, poi la folle corsa, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. L’auto Tesla ha travolto di tutto: pedoni, auto, ciclisti. È successo lo scorso ...La casa automobilistica di Elon Musk afferma che aiuterà la polizia a indagare sull'incidente mortale che ha coinvolto una Model Y in Cina lo scorso 5 novembre ...