Omicidio nonna Gilda | la mamma del fidanzato della ragazza | “Non è violenta”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio-Paestum (Sa) – “Non posso dire di aver assistito mai a nessun episodio in cui ha alzato nemmeno la voce, figuriamoci fare una cosa del genere“. A parlare alle telecamere de La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai1, è ladelaccusata di aver uccisoa Capaccio. “Nemmeno mio figlio se lo spiega assolutamente, – prosegue la donna – è la stessa persona che conosciamo, lui non se lo spiega se non attraverso la necessità di difendersi. Credo che si sia trovata purtroppo nel momento sbagliato, nel posto sbagliato“. “Mio figlio non conosce la signora (ndr), non gli è stata mai presentata, credo che non sappia neppure dove abiti, quindi non ha neppure contezza del posto dove sta nella casa“, ...