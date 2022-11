L’effetto Stranger Things intriga anche Balmain

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 14 novembre 2022)ha ceduto al fascino di. Grazie all’interesse di Olivier Rousteing, il brand ha proposto una capsule collection limited edition che rende giustizia al Sottosopra e ai colori degli Anni ’80. LaMania non conosce confini e ha contagiatola moda. A rendere giustizia all’acclamata serie TV fantasy di Netflix è stato, che ha realizzato una nuova capsule collection che trasuda vibes Anni ’80, periodo in cui è ambientata la storia narrata sui piccoli schermi. In attesa della quinta stagione, che probabilmente uscirà nel 2024, i fan dipotranno ancorarsi alla propria serie preferita indossando abiti realizzati in suo onore. Crediti: ...