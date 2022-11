Ginnastica | la direttrice dell’Accademia di Desio | «Ragazze manipolate» Federginnastica | «Mai invitato a comportamenti omertosi» – L’audio

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nella sua prima versione il testo riportava una frase – attribuita al comportamento dellatecnicadiEmanuela Maccarani – che è stata modificata in seguito a una nota di Federche pubblichiamo in coda all’articolo. LatecnicadiEmanuela Maccarani ha inviato un messaggio Whatsapp alle colleghe della Federazione in cui sostiene che leche hanno denunciato violenze siano state. Maccarani si riferisce alle «due ginnaste» Anna Basta e Nina Corradini. E sostiene che per lo scandalo dellala colpa sia da attribuirsi alla «società civile, alla responsabilità genitoriale e all’attività scolastica di base che non forma e ...