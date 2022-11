Biden-Xi | prove di dialogo Il presidente cinese | Possiamo coesistere e prosperare insieme

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il mondo è “abbastanza grande” perché gli Stati Uniti e la Cina possano. E’ quanto ha detto ilXi Jinping alUsa Joedurante il loro incontro bilaterale a margine dei lavori del G20 a Bali secondo il resoconto fornito dal ministero degli Esteri. Nello statement si sottolinea come i due leader abbiano avuto uno “scambio di opinioni schietto e approfondito” su questioni strategicamente importanti nelle relazioni bilaterali e sulle principali questioni globali. “Le due parti dovrebbero formare una percezione corretta delle reciproche politiche interne ed estere e delle rispettive intenzioni strategiche – prosegue lo statement -. La Cina non cerca di cambiare l’ordine internazionale ...

Primedi disgelo tra Cina e Stati Uniti . Prima del G20 di Bali il presidente statunitense, Joe, e quello cinese, Xi Jinping , si sono incontrato in un bilaterale con un unico obiettivo: ...... senzaconclusive, che la Cina ha abbandonato la sua preferenza passata e sta pianificando di ... Ecco alcune delle azioni che Xi epossono esplorare oggi per testare la buona volontà e l'...(ANSA) - WASHINGTON, 14 NOV - Joe Biden e Xi hanno concordato sul fatto che non si debbano usare le armi nucleari in Ucraina. Lo riferisce la Casa Bianca. (ANSA).I presidenti di Stati Uniti e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, si sono incontrati prima del G20 di Bali per provare a mettere da parte le tensioni e riaprire la cooperazione tra i due Paesi.