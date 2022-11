(Di domenica 13 novembre 2022) Nel ciclismo le chiamano fughe bidone: nel mezzo di una tappa di trasferimento qualcuno senza preavviso piglia, parte e se ne va, mentre i leader della classifica generale non ritengono di dover muovere un muscolo e sprecare preziose energie: dove vuoi che vadano, tanto li riprendiamo, e nella peggiore delle ipotesi il Giro è ancora lungo. E invece arrivano. Una delle fughe-bidone più famose del nostro sport fu quella che riuscì a un semisconosciuto Claudio Chiappucci alla seconda tappa del Tour de France 1990: arrivò al traguardo di Futuroscope, un parco di divertimenti a nord di Poitiers, con oltre dieci minuti e mezzo sul gruppone, gettando le basi per una Grande Boucle da protagonista a sorpresa in cui vestì la maglia gialla fino al penultimo giorno, fino a che Greg Lemond non fece valere la propria supremazia a cronometro e lo costrinse a uno splendido secondo posto. Le ...

Il Foglio

... lanciata in parallelo a una nuova guerra contro le ong degli immigrati dopo quella del 2018 - 19, è una tattica che fa parte di un collaudatopolitico e"legge e ordine" che è ...... brandiva parole insulse ("rivoluzione", "partito insurrezionale", "formidabile primogenitura ideale", "insorgenza" e via discorrendo), attingendo a piene mani dall'che non gli ... L'armamentario retorico per sminuire il Napoli è sempre più in difficoltà