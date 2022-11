Nuoto di fondo | Paltrinieri trionfa a Eilat | è sua la Coppa del Mondo 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Gregorionon si ferma mai e a, in Israele, ottiene l’ennesimo successo di unale stagione. Il nuotatore di Carpi vince l’ultima tappa dideldidie si aggiudica la competizione generale. I suoi 2400 punti totalizzati lo piazzano ex-aequo con Rasovszky, che però ha partecipato ad una gara in più. Il trofeo va quindi a SuperGreg, in una classifica che vede al terzo posto l’altro ungherese David Betlehem e ai piedi del podio l’azzurro Domenico Acerenza. Nella gara odiernasi è imposto in 1h46’41?8, davanti a Olivier e ai due ungheresi sopracitati. Poi gli altri azzurri: quinto Acerenza, che ha preceduto Manzi e Verani. La gara femminile in Israele è andata all’australiana ...