Formazioni ufficiali Bologna-Sassuolo | Serie A 2022 2023

(Di sabato 12 novembre 2022) Ledi, match valido per la quindicesima giornata di. I rossoblù fino a pochi giorni fa erano nel migliore periodo della stagione, reduci da quattro vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia. Poi è arrivata la disfatta di San Siro, con le sei reti subite dall’Inter di Inzaghi. Thiago Motta si augura si sia trattato di un semplice incidente di percorso. Oggi la sua squadra ospita unche ha conquistato solo quattro punti nelle ultime sei partite, ma che ha avuto un calendario piuttosto complicato tra Inter, Atalanta, Napoli e Roma. Il fischio d’inizio è fissato allo stadio Dall’Ara per le ore 20:45. Ledi ...

SAMPDORIA - LECCESAMPDORIA (3 - 4 - 2 - 1): Audero; Ferrari, Murillo, Amione; Bereszynski, Villar, Rincòn, Leris; Djuricic, Gabbiadini; Montevago. All. StankovicLECCE (4 - 3 - 3):...Maglia neroverde per gli ospiti LePiacenza: (3 - 5 - 2) Tintori, Masetti, Cosenza, Nava, Munari, Sulijc, Nelli, Palazzolo, Gonzi, Morra, Rossetti. All Scazzola A disposizione: ...Dopo la sconfitta contro il Torino, la Sampdoria ha bisogno di fare punti per risollevare una classifica che si sta complicando. Stankovic conferma il giovane Montevago in attacco: con lui c'è Gabbiad ...Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria e Lecce, che si affronteranno a partire dalle 18 nel match della quindicesima giornata di Serie A. Tra i blucerchiati conferma per Daniele ...